Един от лекуващите лекари на Навални Александър Мураховски, който изчезна на 7 май в гора в Омската област, беше намерен жив, съобщи пресслужбата на регионалното правителство, цитирана от ТАСС.

"Александър Мураховски се появи при хора в района на село Басли. Той е в добро състояние. Сега е на преглед в болница в района на Болшеуковски", се казва в съобщението.

Според източник на ТАСС в службите за спешна помощ Мураховски е излязъл от гората на 32 км от село Поспелово.

Полицията в Омската област, на около 2200 км източно от Москва, заяви, че лекарят в петък е напуснал ловна база с високопроходим автомобил, но след като влязъл в гората, през която трябвало да мине, не е виждан.

В резултат на издирвателни дейности в неделя е намерено ATV на 6,5 км от ловната база, но без следа от изчезналия.

