Райла Одинга е колабирал по време на сутрешна разходка

740 Снимка: AP/БТА

Кенийският опозиционен лидер Райла Одинга, водеща фигура в политиката в страната от повече от 30 години, почина на 80-годишна възраст, съобщиха днес индийски медии и представители на партията му, цитирани от ДПА.

От няколко дни Одинга се лекуваше в болница в Индия. Той е колабирал по време на сутрешна разходка и е бил откаран в болница "Девамата", откъдето съобщиха, че е получил сърдечен арест. От лечебното заведение уточниха, че не е реагирал на реанимационните мерки и е бил "обявен за мъртъв в 09:52 ч." местно време, предава Би Би Си.

През последните седмици имаше спекулации за здравословното му състояние, въпреки че членове на семейството и политически съюзници отхвърляха информациите, че той е в критично състояние.

Той бе известен сред привържениците си с псевдонима "Баба́" (в превод: баща) и след новината за смъртта му бързо бяха организирани събирания в родния му град в Западна Кения и в неговия избирателен район в столицата Найроби, като хората развяваха зелени клонки - традиционен символ на уважение и почит.

Президентът Уилям Руто също отдаде почит на Одинга, като го определи като "баща на нашата демокрация".

Одинга е наистина лидер, какъвто се ражда веднъж на поколение. Човек, чиито идеали надхвърляха политиката и чието наследство ще оформя съдбата на Кения за поколения напред", каза Руто в обръщение на живо към нацията.

Обявен е и седемдневен траур. Одинга ще бъде погребан с държавно погребение и пълни военни почести, каза още Руто, цитиран от Би Би Си.

Коментатори по кенийската телевизия заявиха, че смъртта му бележи края на една ера.

Поддръжниците на Одинга излязоха масово по улиците, за да скърбят, особено в неговите политически бастиони в западна Кения.

Одинга, лидер на лявоцентристкото Оранжево демократично движение и застъпник на многопартийната демокрация в Кения, бе 5 пъти кандидат за президент, но не спечели нито веднъж. Той обясни загубите си с изборни измами, добавя БТА.

Представител на етническата група луо, Одинга е учил в бившата комунистическа Германска демократична република, където е завършил машиностроене в университета в Магдебург.

След завръщането си в Кения през 1970 г. Одинга преподава в университета в Найроби и отваря компания за производство на газови бутилки.

В кампаниите си Одинга се обявява срещу диктаторския режим на президента Даниел арап Мои и през 80-те години на миналия век е арестуван няколко пъти. При един от пътите той остава задържан за 6 години без съдебен процес и по думите му е измъчван заради участие в заговор за сваляне на президента.

След загубата на президентските избори срещу Мои през 1997 г. Одинга обединява усилията си с президента и служи като министър на енергетиката от 2001 г. до 2002 година. От 2003 г. до 2005 г. той е министър на пътищата, обществените работи и жилищното строителство при управлението на наследника на Мои - Муаи Кибаки.

През 2007 г., когато Одинга губи изборите от Кибаки, обвинения, свързани с облеклото му, отприщват вълна от етническо насилие. Около 1200 души са убити и стотици хиляди са разселени.

ООН посредничи за сключването на споразумение за сформиране на правителство и Одинга е премиер при президента Кибаки от 2008 г. до 2013 г., когато се приема нова конституция на страната.

Той губи избори още два пъти - през 2013 г. и 2017 г., срещу Ухуру Кенията, след което през 2022 г. срещу настоящия президент Уилям Руто.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.