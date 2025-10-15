Кенийският опозиционен лидер Райла Одинга, водеща фигура в политиката в страната от повече от 30 години, почина на 80-годишна възраст, съобщиха днес индийски медии и представители на партията му, цитирани от ДПА.

Още по темата

От няколко дни Одинга се лекуваше в болница в Индия. Той е колабирал по време на сутрешна разходка и е бил откаран в болница "Девамата", откъдето съобщиха, че е получил сърдечен арест. От лечебното заведение уточниха, че не е реагирал на реанимационните мерки и е бил "обявен за мъртъв в 09:52 ч." местно време, предава Би Би Си.

През последните седмици имаше спекулации за здравословното му състояние, въпреки че членове на семейството и политически съюзници отхвърляха информациите, че той е в критично състояние.

Той бе известен сред привържениците си с псевдонима "Баба́" (в превод: баща) и след новината за смъртта му бързо бяха организирани събирания в родния му град в Западна Кения и в неговия избирателен район в столицата Найроби, като хората развяваха зелени клонки - традиционен символ на уважение и почит.

Президентът Уилям Руто също отдаде почит на Одинга, като го определи като "баща на нашата демокрация".

Одинга е наистина лидер, какъвто се ражда веднъж на поколение. Човек, чиито идеали надхвърляха политиката и чието наследство ще оформя съдбата на Кения за поколения напред", каза Руто в обръщение на живо към нацията.

Обявен е и седемдневен траур. Одинга ще бъде погребан с държавно погребение и пълни военни почести, каза още Руто, цитиран от Би Би Си.

Коментатори по кенийската телевизия заявиха, че смъртта му бележи края на една ера.

Поддръжниците на Одинга излязоха масово по улиците, за да скърбят, особено в неговите политически бастиони в западна Кения.

Одинга, лидер на лявоцентристкото Оранжево демократично движение и застъпник на многопартийната демокрация в Кения, бе 5 пъти кандидат за президент, но не спечели нито веднъж. Той обясни загубите си с изборни измами, добавя БТА.

Представител на етническата група луо, Одинга е учил в бившата комунистическа Германска демократична република, където е завършил машиностроене в университета в Магдебург.

След завръщането си в Кения през 1970 г. Одинга преподава в университета в Найроби и отваря компания за производство на газови бутилки.

В кампаниите си Одинга се обявява срещу диктаторския режим на президента Даниел арап Мои и през 80-те години на миналия век е арестуван няколко пъти. При един от пътите той остава задържан за 6 години без съдебен процес и по думите му е измъчван заради участие в заговор за сваляне на президента.

След загубата на президентските избори срещу Мои през 1997 г. Одинга обединява усилията си с президента и служи като министър на енергетиката от 2001 г. до 2002 година. От 2003 г. до 2005 г. той е министър на пътищата, обществените работи и жилищното строителство при управлението на наследника на Мои - Муаи Кибаки.

През 2007 г., когато Одинга губи изборите от Кибаки, обвинения, свързани с облеклото му, отприщват вълна от етническо насилие. Около 1200 души са убити и стотици хиляди са разселени.

ООН посредничи за сключването на споразумение за сформиране на правителство и Одинга е премиер при президента Кибаки от 2008 г. до 2013 г., когато се приема нова конституция на страната.

Той губи избори още два пъти - през 2013 г. и 2017 г., срещу Ухуру Кенията, след което през 2022 г. срещу настоящия президент Уилям Руто.

ИЗБРАНО
Рак на панкреаса погуби легендата на соул музиката Д'Анджело Лайф
Рак на панкреаса погуби легендата на соул музиката Д'Анджело
13662
Всичко в Испания се разви очаквано: Тотално надиграване и нов разгром за България Корнер
Всичко в Испания се разви очаквано: Тотално надиграване и нов разгром за България
20709
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници? Бизнес
"Купувайте земя, вече не я произвеждат": Тих джакпот или минно поле за наивници?
13678
Intel влиза в нов етап на преструктуриране след напускането на ключов мениджър IT
Intel влиза в нов етап на преструктуриране след напускането на ключов мениджър
545
Археолози откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица Impressio
Археолози откриха изящен златен пръстен при разкопките на Трапезица
3658
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия URBN
Градовете на мълчанието: Как светът се справя с екстремните природни бедствия
950
2500 евро на кв. м., но българите продължават да купуват имоти в Северна Гърция Trip
2500 евро на кв. м., но българите продължават да купуват имоти в Северна Гърция
4708
Бързо телешко с къри и чушки Вкусотии
Бързо телешко с къри и чушки
413
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си Zodiac
Най-щастливата карта Таро, която ще ви каже как да хванете късмета си
594
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване Времето
Учени: Планетата е пресякла първата точка на пречупване
836