Руски топ мениджър на компания, за която се твърди, че транспортира руско оборудване за войната в Украйна, бе намерен мъртъв на балкона на жилището си в Москва, пише Nachrichten De. Това е 52-годишният Павел Пчелников. Той бе шеф на "Връзки с обществеността" в Digital Logistics, дъщерно дружество на Руските железници, които са едни от най-големите в света.

Пчелников е поредният шеф в Русия, който губи живота си след началото на войната в Украйна.

Тялото му е намерено на балкона на апартамента му в центъра на Москва в 6:30 сутринта местно време в сряда, съобщи местният вестник "Московский комсомолец".

Полицията разследва смъртта, като руските медии съобщават, че според вида на нараняванията му се предполага, че той сам е сложил край на живота си. Те не дават повече подробности.

Уебсайтът Top Cargo 200, който използва информация от отворен източник, за да проследява и оповестява смъртта на висши руски офицери във войната в Украйна, съобщава, че Пчелников е бил убит с огнестрелно оръжие.

Top Cargo 200 твърди, че Digital Logistics е била обвинена, че не е успяла да защити инфраструктурата на железопътната мрежа на Русия от хакери от Украйна, което е довело до критично забавяне на доставки за руските войски.

