Пламъци са обхванали манастира "Св. преподобни Лука" във Стирио в префектура Беотия, Централна Гърция, предаде националната телевизия ЕРТ. В цялата страна заради пожари са загинали стотици животни.

Монасите от манастира "Св. преподобни Лука" са били евакуирани навреме. Към момента както от земята, така и от въздуха противопожарните сили все още се борят със стихията там, която е тръгнала от горски площи по-рано днес.

Това е само един от многото пожари, които продължават да бушуват в страната този сезон, припомня БТА.

Днес по обяд започна и друг пожар край Вайа - отново в Беотия, където пожарникари са спасили мъж заедно със шестнадесетгодишния му син, блокирани от пламъците.

От вчера службите се борят и с мащабен пожар в горския природен парк Парнита в столичния район на Атика. Летателните средства за гасене са пристигнали за броени минути на локацията. Въпреки това в подножието на най-високата планина на Атика (Парнита) повече от десет къщи в различни селища са били обхванати от пламъците. Понастоящем от въздух на място работят девет хеликоптера и осем самолета.

The fires in Greece were started deliberately according to government sources. Dozens of people have lost their lives. A murder enquiry should now be started. #Greecewildfires pic.twitter.com/ZeT3AE9bzE