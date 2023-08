Докато пожарите в Гърция продължават да нанасят скъпоструващи мащабни щети, огънят в северната част на страната се движи към българската граница, а ветровете затрудняват гасенето.

Активният пожарен фронт в последните часове е между Александруполис и Комотини. Горят дървета в гъста гора във високата част, като отново властите извършват евакуация и изпращат предупреждения по мобилните телефони.

Предупреждението за приближаването на огъня към страната ни отправи заместник областният управител на префектура Родопи Никос Цакилидис, цитиран от БНР. По думите му в района на пожара духа много силен вятър, което го движи в посока българската граница. Пожарникарите, които работят там обаче са категорични, че няма да допуснат стихията да премине на българска територия, прави се противопожарен ров с трактори се.

В Комотини се намира и българският екип от пожарникари и водоносни коли. В българския модул влизат пет пожарни автомобила, два микробуса, оперативен автомобил и 36 пожарникари от Кюстендил, Благоевград, Габрово, Шумен и София.

Самолети и хеликоптери активно гасят и по въздух. Цяла Северна Гърция е покрита от облаци дим и прах и хората носят маски навън.

Другият мащабен пожар е в област Атика в подножието на планината Парнита. Там трето денонощие се полагат максимални усилия за ограничаване на огъня, но изгоряха много къщи, коли и производствени цехове на фирми.

Пожарът е достигнал на около стотина метра от булевард Парнитос. Тази нощ гръцките власти са изпратили съобщение за готовност за евакуация в три района край Атина. Стихията стремглаво се движи по посока на столицата. На място работят 260 пожарникари с 13 пешеходни екипа, 77 превозни средства, 6 самолета и 7 хеликоптера. Има и много доброволци.

Пожарът във Филис и Хасия, където има изгорели къщи, е засегнал и райони на юг от Парнита. За районите на Дартиза и на запад от Агия Параскеви и Амигдалеза е издадена заповед за незабавна евакуация на около 700 мигранти от бежанския лагер в Амигдалеза, съобщиха от външното ни министерство.

За щастие, историческият манастир "Св. Преподобни Лука" в префектура Беотия беше спасен. Изгоряла е само една стара сграда, която през последните години е била използвана като склад. Огромни площи с гъста растителност в планината Хеликон (Еликонас) обаче са изпепелени.

Министерство на климатичните кризи и гражданска защита информира за евакуация на селищата Агия Параскеви, Агиос Йоанис Росос, Амигдалеза и Капота. В района на Лефанто е предприета евакуация в Ано Лиосия, а също така има евакуация към Атики Одос на жителите от района на Софо, Аспропиргос. Възобновил се е и започналият вчера пожар край манастира Клистон, информираха още от МВнР.

Актуална картина за разпространението на пожарите може да бъде намерена на специализирания сайт за сателитно следене на пожари на НАСА.

Гражданска защита оценява и днешния ден като рисков за нови пожари.

Унищожителните пламъци, разпалвани от силния вятър и подхранвани от сухото време през последните месеци и дни, не спират да нанасят мащабни и скъпоструващи за държавата щети, предаде гръцката национална телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

ЕРТ отбелязва, че паричният "резерв (около 1 милиард евро според тазгодишния доклад за бюджета) е изчерпан и са необходими нови средства". Пожарите водят до огромни разходи за бюджета, чийто размер все още е рано да бъде определен, което налага съществена промяна в плановете на правителството в икономическата област, посочва още телевизията.

ЕРТ уточнява, че не става въпрос само за разходите за подпомагане на засегнатите хора и за възстановяване на щетите, но и за производителността в областта на земеделието, животновъдството, туризма. Особено засегнат този сезон е туристическият бранш на островите Родос, Корфу, Самотраки, както и в континентална Гърция.

По време на пресконференция началникът на гръцката противопожарна служба Янис Пурнарас заяви вчера, че в 32-годишната си служба не е бил свидетел на толкова крайни бедствени условия.

Началникът даде пример с възникването на пожара в Парнита, който е избухнал в 11:56 часа и само пет минути по-късно на мястото е пристигнал летателен апарат за гасене на пожари, а след още две минути на помощ са долетели още четири самолета и въпреки това пожарът се е разраснал.

Друг пример, който посочи Пурнарас, е че пламъците на остров Родос и в префектура Еврос, Северна Гърция, са преминали през 200-метрови зони за противопожарна защита.

Сателитни снимки от вчера по обяд показват изпепелени площи с мащаби 617 хиляди декара в Еврос и над 50 хиляди декара около община Фили в Атика.

Като капак на усложнената пожарна обстановка в Гърция се очаква ветровете да затруднят допълнително овладяването на пожарите, предупредиха от Ситуационния център на българското външно министерство.

Остават в сила препоръките на гръцките власти във връзка с влошеното качество на въздуха в районите в близост до пожарите. Препоръчва се уязвимите групи (възрастни, малки деца и хора с респираторни заболявания) да останат по домовете си при затворени прозорци, предупредиха от Ситуационния център. Актуална информация за качеството на въздуха е достъпна на тук.

От посолството на България в Атина съобщиха вчера за БТА, че няма информация за пострадали българи от пожарите в Гърция, както и за получени молби за съдействие от наши сънародници в дипломатическите представителства на страната ни.

The firefighting aid sent by the Czech Republic to Greece arrived a while ago in our country from Promachona.

The Czechs sent us 64 firefighters with 34 fire and support vehicles.#φωτια #Τσεχια #βοηθεια pic.twitter.com/WjWc0k9vU6