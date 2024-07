Въоръженият мъж, който се опита да убие Доналд Тръмп в събота, в идентифициран като Томас Матю Крукс на 20 години, съобщава Ню Йорк Пост, позовавайки се на собствени източници. Той е 20-годишен.

Стрелецът е бил разположен на покрив на предприятие на около 120 метра от сцената, от която Тръмп произнасяше речта си, използвайки полуавтоматично оръжие - армейска карабина.

Още предишния ден Крукс е публикувал видео в социалните мрежи, в което казва, че мрази Тръмп и републиканците .

Отново според Ню Йорк Пост органите на реда са определили като "изненадващо" това, че преди да бъде ликвидиран от снайперистите на Сикрет сървис, той е успял да произведе толкова много изстрели.

Според Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ стрелбата срещу бившия американски президент Доналд Тръмп на митинг в щата Пенсилвания е опит за убийство, предаде Ройтерс.

Малко по-късно оттам потвърдиха новината. "ФБР идентифицира Томас Матю Крукс, на 20 години, от Бетъл Парк, Пенсилвания, като човека, замесен в опита за убийство на бившия президент Доналд Тръмп на 13 юли в Бътлър, Пенсилвания", се казва в изявление на ФБР, цитирано от медиите Ен Би Си и Си Би Ес.

(ALLEGEDLY) This is the man who tried to KILL Donald Trump.



He made a video saying:



“My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump.”



