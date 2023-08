Два украински дрона са били свалени в Московска област, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС. В същото време Киев съобщава за предотвратен опит на руски хакери да проникнат в бойната информационна система на Въоръжените сили на Украйна.

"Тази нощ бе осуетен опит на киевския режим да извърши терористична атака с безпилотни летателни апарати на територията на Московска област. Средствата за противовъздушна отбрана унищожиха два дрона", се казва в съобщение на руското военно ведомство.

Няма жертви или щети.

ТАСС съобщава още, че през изминалото денонощие украинските въоръжени сили са изстреляли 362 боеприпаса по населени места в Донецк, като са убили трима цивилни и са ранили 11 души, сред които и 11-годишно дете.

"Донецк бе подложен на интензивен обстрел от страна на украинските въоръжени формирования през целия ден. Към момента се знае за трима загинали в Киевски район. Ранени са 11 души в Киевски, Ворошиловски и Куйбишевски район, сред които и дете, родено през 2012 г. Лекарите оказват необходимата помощ на всички пострадали", написа Денис Пушилин в "Телеграм".

There was an attempt to fly two combat drones to Moscow. Both shot down by air defense. One in the Domodedovo area, the second in the Minsk highway area. pic.twitter.com/uerpX5wZvZ