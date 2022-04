Най-малко 121 души са загинали в свлачища и наводнения, причинени от първата буря във Филипините за тази година, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Повечето от загиналите са от град Бейбей в провинция Лейте, на 599 км южно от Манила, където бяха намерени 81 тела.

Тридесет и един души са загинали и при срутване на земни маси и придошли води в близкия град Абуйог, съобщи полицията.

Още девет смъртни случая са докладвани от шест провинции, засегнати от тропическата буря Меги, която връхлетя източното крайбрежие на Филипините на 10 април и донесе проливни дъждове, съобщи националната агенция за борба с бедствията.

#UPDATE The death toll from landslides and flooding in the Philippines triggered by tropical storm Megi hit 115 on Thursday, official figures show, as more bodies were found in mud-caked villages.



Scores of people are still missing and feared dead pic.twitter.com/0eK7dw9fHc