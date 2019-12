Полицията задържа руския опозиционен политик Алексей Навални. Той е арестуван по време на претърсване днес в московския офис на организацията му "Фонд за борба с корупцията", съобщи в социалните медии неговата говорителка, цитирана от Ройтерс и Франс прес.

In Moscow, Russia, security services forced entry into the office of Alexey @Navalny’s Anti-Corruption Foundation @fbkinfo:



