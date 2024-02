Трима души бяха ранени рано тази сутрин при нападение с нож на жп гара в Париж. Заподозреният нападател е бил арестуван. Мотивите му засега остават неясни.

Атаката е станала тази сутрин в 7 ч. по Гринуич на Лионската гара в Югоизточен Париж.

Трима души са ранени, като единият от тях е в по-тежко състояние, но няма опасност за живота му, поясняват от полицията.

Заради атаката няколко зали на гарата бяха временно недостъпни. Наложило се е евакуация на персонала от магазините, намиращи се в зала 3. Нарушен е бил и трафикът на влаковете от Лионската гара до градовете Монтаржис и Монтро, стана ясно от съобщение на френската железопътна компания в "Екс".

Apparent video at the Gare de Lyon in Paris, France, where at least 3 people were injured in a knife attack. A man has reportedly been arrested.



pic.twitter.com/L9oliy2ysX