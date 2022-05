Четиринайсет тела са открити в отломките от самолета, паднал върху планински склон в Непал с 22 души на борда. Това съобщи днес държавният орган, натоварен с ръководството на гражданската авиация, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Издирването на останалите пътници продължава. Времето е много лошо, но успяхме да закараме екип на мястото на катастрофата. Никакви други полети не бяха възможни, заяви за АФП ден след инцидента говорителят Део Чандра Лал Карн.

Катастрофиралият в северозападната част от страната самолет е собственост на непалския превозвач "Тара еър", пише в. "Катманду пост", цитирайки говорителя на компанията Сударшан Бартаула.

Машината "Туин Отър" , канадско производство, е излетяла вчера сутринта от град Покхара за Джомсом. Измежду 22-мата души на борда 13 били непалци, четирима - индийци, а двама - германски граждани.

Останките на изчезналия вчера самолет с 22 души на борда в Хималаите в Непал бяха намерени, съобщи по-рано днес в Туитър говорител на непалската армия, цитиран от ДПА и БТА.

Малкият самолет извършвал полет от туристическото градче Покхара, на около 200 километра западно от столицата Катманду, до планинското селище Джомсом - на около 80 километра в северозападна посока, казаха властите.

Полетът е трябвало да трае 15 минути. Контактът с екипажа е бил изгубен малко след излитането.

Непал, където се намира най-високата планина в света, има рекорден брой инциденти в обширната вътрешна мрежа за въздушен транспорт, тъй като атмосферните условия се променят рязко, а пистите са труднодостъпни планински местности.

