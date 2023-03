39 души са загинали, а 29 са тежко ранени при пожар в център за задържане на мигранти в северната част на Мексико, в близост до границата със САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Кадри от местопроизшествието показват редици от трупове, увити в сребристо фолио, до сградата в Сиудад Хуарес, намиращ се от другата страна на границата срещу град Ел Пасо в щата Тексас. В центъра били настанени 68 души от Централна и Южна Америка. Миграционните власти са идентифицирали загиналите и ранените като граждани на Гватемала, Хондурас, Ел Салвадор, Венецуела, Колумбия и Еквадор. Министърът на външните работи на Гватемала Марио Букаро заяви, че 28 от загиналите са гватемалски граждани. Ранените са откарани в четири болници.

Президентът Андрес Мануел Лопес Обрадор съобщи, че пожарът е причинен в знак на протест от самите мигранти, намиращи се в сградата, след като научили, че може да бъдат депортирани. "Те никога не са си представяли, че това може да причини подобно нещастие", каза Лопес Обрадор след инцидента снощи.

Главната прокуратура на Мексико е започнала разследване.

Today 40 migrants (several Venezuelans) were burned to death in a detention center in Mexico. López Obrador blamed the migrants for starting the fire. However, in this video you can see how guards leave the migrants locked up, burning alive @EmmaRincon

pic.twitter.com/aNCltt6kwE