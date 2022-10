Италиански неофашисти окачиха транспарант на мост край Колизеума в Рим, за да отпразнуват 100-годишнината в петък от похода на Бенито Мусолини към Рим.

През 1922 година тази масова демонстрация в края на месец октомври бележи идването на власт на Бенито Мусолини и на Националната фашистка партия.

Банерът, който включва голяма снимка на фашисткия диктатор, облечен във военна униформа, заедно с думите "100 години по-късно, походът продължава", се появи до най-посещавания паметник на културата в Италия, в четвъртък вечерта.

Случилото се срещу Колизеума е от една странна акция на антифашисткото движение "Патриа Сочиалиста", поставило голяма снимка на Мусолини с главата надолу и надпис "Знаем как ще завърши", заменени след това от така наречените "черни бойци" на крайно дясното Национално движение - снимка на Мусолини в нормално положение и надпис "100 години по-късно походът продължава".

Ултрадясната формация е основана преди години от Джустино Д"Ува, известен с неофашистките си наклонности. Депутатът от партията "Алеанца верди" Анджело Бонели каза, че "във връзка с този срам" ще поиска парламентарно разискване на случилото се с участието на вътрешния министър Матео Пиантедози с предложение неофашистките движения да бъдат разпуснати и отстранени.

На 28 октомври 1922 г. Мусолини и неговите въоръжени фашистки войски маршируват от Милано до Рим, "за да хванат за гушата нещастната управляваща класа". Два дни по-късно крал Виторио Емануеле III му предава властта. Мусолини управлява Италия в продължение на 21 години, приемайки антиеврейски расови закони през 1938 г. и изпращайки хиляди италиански евреи в лагерите на смъртта. Неговият фашистки режим пада през 1943 г.

Почитателите на Мусолини се стичат в Предапио от години, още повече след като семейната му крипта в гробището Сан Касиано беше отново отворена през цялата година миналия март. Около 1000 до 2000 фашисти се очаква да се съберат в града в петък за марш към церемонията и други събития, организирани от потомците на Мусолини, включително две литургии, отслужени от ултрафашистки отлъчен свещеник.

On sale in newsstands in Rome today not one calendar devoted to #Mussolini but two. pic.twitter.com/RtsGGrGJjC