Киев и Москва си размениха удари с дронове, след които се разразиха пожари. Жилищни сгради в украинската столица бяха сериозно повредени, има две жертви и 11 ранени. Експлозии имаше също така и в градовете Одеса, Харков, Днипро, Запорожие, Кременчук и Кривой Рог.

Украинско нападение с дронове пък предизвика пожар в нефтопреработвателния комбинат "Илски" в руския Краснодарски край, съобщи областната администрация днес. Огънят е бил своевременно потушен.

Кметът на Киев Виталий Кличков съобщи, че пожари са се разразили в няколко многоетажни жилищни сгради от паднали отломки от свалени безпилотни летателни апарати на руските сили. Медицински екипи са се отзовали на сигнали в Дарницки район, на източния бряг на река Днепър, където огън е пламнал в четириетажен блок.

Пожари е имало и в блок на 16 етажа и в две 9-етажни жилищни сгради в Святошински район.

След нападението на последния етаж на административна сграда в столичния Печерски район е пламнал пожар, каза на свой ред началникът на градската военна администрация на Киев Тимур Ткаченко в публикация в социалните мрежи.

Тялото на детето, което е било на 1 година, бе открито под развалините, уточни Ткаченко.

Ракетната атака прекъсна енергоснабдяването на някои места в Киев. Ройтерс и АП информират, че гъст дим се издига в центъра на столицата на Украйна над сградата на седалището на украинското правителство в Печерски район, в която се намират кабинетите на министрите.

Атаката по Одеса е била и с балистична ракета. Сирените за въздушна тревога са задействани в 5:59 ч. местно време (също и българско), а взривът е отекнал в 6:06 ч. Местните канали в приложението "Телеграм" съобщиха и за поразен обект.

Ранени са 2 жени на 73 и 27 години и един 36-годишен мъж, информират от украинските отбранителни сили.

Снимка: Телеграм/ДСНС Одеса

Регистрирани са и щети по гражданската инфраструктура. В града избухнаха няколко пожара, включително в многоетажни сгради.

Пожар е обхванал също така склад и автомобил. Сериозни щети са нанесени по сградата на Двореца на спорта в Одеса.

Всички аварийни служби потушиха навреме пожарите и започнаха да отстраняват последиците от масираната руска атака, допълват още отбранителните сили в Южна Украйна.

От Министерство на отбраната на Русия пък обявиха, че противовъздушните сили са свалили 69 украински дрона през нощта. При удара по рафинерията в Краснодарския район няма пострадали и жертви.

"В един от производствените сектори се разрази пожар. Пламъците плъзнаха на няколко квадратни метра, но бяха бързо изгасени", се казва в публикацията на управата на рафинерията в приложението "Телеграм".

"Няма жертви. Екипи от пожарникари и спасители са на място. Персоналът на рафинерията бе отведен във временни убежища", допълни администрацията на "Илски".

