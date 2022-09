Полицията в Берлин съобщи, че нейни служители са застреляли днес мъж, след като той използвал брадва, за да убие 27-годишна жена в жилищен блок, предаде ДПА.

23-годишният мъж е ударил с брадва лежащата на земята жена, докато полицията е пристигала на мястото на инцидента рано сутринта в столичния квартал Лихтенберг, съобщи говорителят на полицията Мартин Дамс.

След като са били повикани на мястото, полицаите са видели как мъжът удря жената и са се опитали да го спрат, като открили огън, ранявайки смъртоносно мъжа. Жената също е издъхнала от нараняванията си на място, съобщиха служителите, добавя БТА.

Полицията не може да даде информация за самоличността на жертвата или извършителя. В момента екип от отдел "Убийства" разследва инцидента.

In Berlin Lichtenberg a man attacked his wife with a axe

When the police arrived,he hit the woman lying on the ground with the axe. The officers then fired shots at him and killed him! The woman died after the attack, too! pic.twitter.com/gJ0mIS3rVj