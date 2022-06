Клиентите на супермаркет "Алди" в немския град Швалмщат, Северен Хесен, изживях истински шок, след като в магазина тичешком се е втурнала жена, крещяща за помощ. Преследвал я мъж, който без много да го интересува публиката извадил пистолет и застрелял жената. След това и той самият налапал дулото и дръпнал спусъка, пише в. "Билд", като цитира свидетел на трагичната случка.

Инцидентът е станал около обяд. Според доклада часът на произшествието е бил 13,06 ч. Говорител на полицията: "Понастоящем причините за престъплението са неизвестни. Полицията е на мястото на инцидента. Няма опасност за населението."

