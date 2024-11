Поредица от ракетни обстрели от Ливан удариха вчера Северен Израел и причиниха смъртта на общо седем души, включително четирима тайландски работници, предаде Асошиейтед прес. Атаките станаха най-смъртоносните удари срещу Израел, откакто неговите военни нахлуха в Южен Ливан в началото на октомври, предаде БТА.

Израел извърши нови въздушни удари по южните предградия на Бейрут - първите за близо седмица.

Четирима тайландски граждани бяха убити и един - ранен, от ракетен обстрел близо до град Метула, недалеч от границата между Ливан и Израел, написа днес тайландският външен министър Марис Сангиампонгса в социалната медийна платформа "Екс", предаде Ройтерс.

Because Hezbollah embedded it’s weapons and underground tunnels in southern Lebanon right on Israel’s border, IDF had no choice but to evacuate villages and blow them up.



This is war, and IDF must stop Hezbollah rockets and attacks on Israel and the killing of its citizens. pic.twitter.com/y0u61L8aHs