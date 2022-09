За екипа на мисията на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) беше трудно да стигне до Запорожката АЕЦ, но при пристигането си в централата те успяха да извършат първоначална оценка и да видят професионалната работа на персонала. Това съобщи в четвъртък привечер генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси, предаде ТАСС.

"Да, не беше лесно. Но е важно, че пристигнахме. За мен работата започва сега. Направихме първоначална оценка. Виждаме безкористната работата на персонала и ръководството на централата. Въпреки трудната ситуация и обстоятелства, те са големи професионалисти в работата си", каза той пред репортери.

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I