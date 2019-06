Пътнически самолет на "Еър Индия" кацна извънредно на лондонското летище "Станстед" след получена бомбена заплаха, съобщи в Туитър индийската авиокомпания.

Боингът е изпълнявал полет от Мумбай до американския град Нюарк. От Министерството на отбраната на Великобритания съобщиха, че няколко изтребителя RAF Typhoon са вдигнати във въздуха, за да ескортират пътническата машина до приземяването.

От летище "Станстед" съобщиха, че самолетът на "Еър Индия" е кацнал около 10.15 ч. местно време и в момента се намира в изолирана част от аеропорта, като основният терминал не е засегнат, предаде Би Би Си.

По-късно представител на индийската авиокомпания каза, че бомбената заплаха за нейния самолет била фалшива, ставало дума за "шега". Самолетът е продължил полета си за САЩ.

@BBCNews any idea why there are typhoons flying round Stansted? No commercial flights in or out!! pic.twitter.com/8k56vQNY4A