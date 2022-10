Премиерът на Великобритания Лиз Тръс може да не оцелее на поста си до края на деня, пише в. "Гардиън", като се позовава на журналиста Пол Бранд от ITV News, който пък на свой ред цитира член на Комитета 1922. Друг депутат от торите пък му е казал, че Тръс ще издържи до 31 октомври, защото няма споразумение как да бъде отстранена от поста.

По този начин Лиз Тръс е все близо до това да подаде оставка. Отне й пет седмици, за да задълбочи политическата и икономическата криза, в която изпадна Великобритания след решението й да напусне Европейския съюз. Правителството на Тръс се пука по шевовете и оставката на министър-председателя вече е само въпрос на време, за да се намери заместник, пише Би Би Си.

В рамките на пет седмици Тръс загуби двама главни министри, подкрепата на парламентарната фракция и на избирателите.

One member of 1922 executive tells me “odds are against” Liz Truss surviving the day as PM.



Committee is expected to meet later to discuss the leadership crisis.