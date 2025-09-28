Лидерът на крайнодясната Австрийска партия на свободата (АПС) заяви пред членовете, събрали се в Залцбург, че партията, която в момента е в опозиция, има за цел да преобразува страната, за да спре миграцията и да забрани политическия ислям, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Не системата ще ни събори, а ние ще съборим тази фалшива система", заяви Херберт Кикъл на конгреса на АПС, след като беше преизбран за лидер на партията.

Той говори за създаването на Трета република. Настоящата политическа структура в Австрия се нарича Втора република, създадена след Втората световна война. Първата република от 1919-34 г. сложи край на имперското управление, а в периода между двете републики страната беше анексирана от нацистка Германия.

Кикъл беше преизбран с 96,9% от гласовете на партията. С АПС начело в проучванията, той потвърди целта си да стане канцлер и да преобразува напълно страната.

В настоящите социологически проучвания АПС получава около 35% от подкрепата на избирателите, което е значително повече от близо 29%, които партията спечели на парламентарните избори преди година.

Въпреки че зае първото място на изборите, АПС не успя да сформира правителство, тъй като консервативната Австрийска народна партия, лявоцентристката Социалдемократическа партия на Австрия и либералната Нова Австрия сформираха тристранна коалиция, за да изключат крайнодясната партия от властта.

