На фото – пілот МіГ-29. Той самий «Привид Києва».



Він викликає жах у ворогів та гордість в українців

Украинското министерство на отбраната твърди, че ако сведенията бъдат потвърдени, "Призракът от Киев" може да бъде един от десетките опитни пилоти, които спешно са се върнали във въоръжените сили на Украйна след нахлуването на Русия.

Малко вероятно е обаче подобен ас да е бил в гражданската авиация.

Лъжа и истина

Най-ожесточените битки във войната между Русия и Украйна се водят на информационния фронт. Всяка една от страните дава фалшиви или силно преувеличени твърдения.

Малко вероятно е украинският ас да е свалил 10 руски самолета. Също така едва ли е истина и руската информация, че той по грешка е свалял украински самолети.

В YouTube се появиха кадри на една от победите на пилота, които се оказаха направени в авиационния симулатор Digital Combat Simulator. Качващият открито заяви в описанието, че кадрите не са истински и са просто почит към "Призракът от Киев". По-късно видеото се сподели и от официални украински канали в Twitter.

Том Демерли от авторитетното списание The Aviationist твърди, че "Призракът от Киев" е "пример за странни изкривявания... подсилени от хаоса на войната".

People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so — this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I