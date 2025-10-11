Севернокорейският ръководител Ким Чен Ун прие голям военен парад, а на събитието в Пхенян, в присъствието на чуждестранни представители, бе показана нова междуконтинентална балистична ракета, съобщи Корейската централна телеграфна агенция (КЦТА), цитирана от Ройтерс и БТА.

Парадът, който започна късно снощи, се състоя по случай 80 години от основаването на управляващата Корейска трудова партия и бе продължение на тържественото отбелязване на годишнината, започнало в четвъртък.

Китайският премиер Ли Цян, делегация от Русия, водена от бившия президент Дмитрий Медведев, и шефът на виетнамската компартия То Лам бяха сред чуждестранните сановници, дошли в Пхенян за юбилея.

На военния парад Северна Корея, която е ядрена държава, показа най-съвременната си междуконтинентална балистична ракета "Хвасон 20", описана от КЦТА като "най-мощната стратегическа оръжейна система" на страната.

Серията МКБР "Хвасон" даде на Северна Корея възможност да атакува всяка точка от континенталната част на САЩ, но остават съмненията дали системите за насочване на ракетата са достатъчно усъвършенствани, за да може да достигне целта, и дали бойната ѝ глава е способна да издържи при обратното връщане в атмосферата, отбелязва Ройтерс.

На парада Ким произнесе реч, в която отправи "топло приветствие" към севернокорейските войници, участващи в мисии зад граница, и добави, че военният героизъм не се проявява само при защитата на севернокорейската земя, но и по "предните постове на социалистическото строителство", отбеляза КЦТА.

Вчера Ким имаше разговори с Медведев, който каза, че саможертвата на севернокорейските войници, сражавали се за Русия в Курска област, е доказателство за доверените отношения между двете страни.

Севернокорейският лидер каза на руския си гост, че се надява укрепването на връзките с Москва да продължи и двете страни да си взаимодействат тясно за постигането на общите цели, допълни КЦТА.

ИЗБРАНО
Австрия постави ултиматум: Без Израел – без "Евровизия 2026" Лайф
Австрия постави ултиматум: Без Израел – без "Евровизия 2026"
21392
Италианка размаза Швьонтек и реши битката за №1 в света Корнер
Италианка размаза Швьонтек и реши битката за №1 в света
4399
Тръмп обяви сериозно увеличение на митата за Китай, отменя и срещата със Си Цзинпин Бизнес
Тръмп обяви сериозно увеличение на митата за Китай, отменя и срещата със Си Цзинпин
11760
Хаос на летищата в Европа: утре това може да е София IT
Хаос на летищата в Европа: утре това може да е София
6305
Започна сглобяването на статуята на Херакъл Impressio
Започна сглобяването на статуята на Херакъл
1185
Малката пекарна, която победи алгоритъма: Мини канелени рулца, макси опашки URBN
Малката пекарна, която победи алгоритъма: Мини канелени рулца, макси опашки
4659
Зашеметяващият остров, който е по-добър от Барбадос Trip
Зашеметяващият остров, който е по-добър от Барбадос
2895
Лесен трик: Премахванете ръждата от капачките на бурканите без усилие Вкусотии
Лесен трик: Премахванете ръждата от капачките на бурканите без усилие
1194
Повече слънце и малко по-високи температури в следващите дни Времето
Повече слънце и малко по-високи температури в следващите дни
1794