Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес, че новата руска офанзива срещу Източна Украйна е започнала, предаде Франс прес.

"Понастоящем можем да потвърдим, че руските сили започнаха битката за Донбас, за която се приготвят от дълго време. Една голяма част от руската армия сега е ангажирана с тази офанзива", заяви Зеленски. Изявлението му бе разпространено в Телеграм.

"Очакваната нова офанзива на руските сили в Източна Украйна започна", заяви днес украинският губернатор на Луганска област Серхий Гайдай, предаде Франс прес.

"Това е същински ад. Офанзивата започна, тази, за която говорим от седмици", заяви губернаторът във Фейсбук. "Има сражения в Рубижне и Попасна, неспирни боеве в други мирни градове", информира Гайдай, малко след като съобщи в Телеграм за смъртта на четирима цивилни в Креминна, град, който бе превзет днес от руските сили.

"Втората фаза на войната започна", заяви Андрий Йермак, ръководителят на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски.

"Вярвайте в нашата армия, тя е много силна", написа Йермак в Телеграм.

Най-тежки са сраженията в Мариупол. Омбудсманът на Украйна съобщи, че след евакуацията на моряците от "Царевна" в пристанището на града остават блокирани още три товарни кораба с 42 моряци на борда.

Heavy fighting/artillery/rockets reported along multiple locations in the Donbas tonight. This video reportedly taken near Slovyansk. Source: https://t.co/1njV23K7PD pic.twitter.com/4fSNc1cOSi