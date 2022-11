Съветникът на украинския президент Володимир Зеленски, Михайло Подоляк, заяви, че няма признаци руските войски да се изтеглят от Херсон "без бой", както твърди Русия.

"Трябва да правим разлика между думи и дела. Трябва да правим разлика между думи и дела", заяви пред Ройтерс Михайло Подоляк

Подоляк обясни, че част от руските сили са "консервирани" в града, като в района са изпратени допълнителни резерви.

"Все още е рано да се говори за оттегляне на руските войски от Херсон: в града е разположена групировка на въоръжените сили на Руската федерация и в региона се струпва допълнителна жива сила", посочи Подоляк.

"Украйна освобождава територии въз основа на разузнавателни данни, а не на инсценирани телевизионни изявления", подчерта той и допълни: "Нашите украинските въоръжени сили работят съгласно своя план: разузнаване, оценка на риска, ефективна контраатака."

Actions speak louder than words. We see no signs that Russia is leaving Kherson without a fight. A part of the ru-group is preserved in the city, and additional reserves are charged to the region.

По-рано днес руското министерство на отбраната издаде заповед за изтегляне на руските сили от Херсон. Изтеглящите се от западния бряг на Днепър руски войски ще заемат укрепени позиции на източния бряг на реката, каза командващият "специалната военна операция" в Украйна генерал Сергей Суровикин. Този руски ход идва след седмици на настъпване на украинските въоръжени сили към Херсон. През този период Русия междувременно прехвърли около 100 хиляди местни жители на източния бряг на реката, а Киев обвини Москва в "насилствено депортиране" на жителите на района.

Ако руското отстъпление наистина се окаже вярно, а не поредна руска оперативна хитрост, това ще бъде най-знаковото руско отстъпление след провала на обсадата около столицата Киев през пролетта и оттеглянето им от Харковска област през септември.

Херсон на практика е единствената регионалнастолица, която руските войски успяха да завземат и то почти без бой в началото на инвазията. Той е център и на една от четирите украински области, които Путин анексира към Руската Федерация със свой указ, обявявайки, че тя ще остане руска територия "завинаги".

По странно стечение на обстоятелствата днес "загина при ПТП" и зам.-ръководителят на херсонската марионетна администрация Кирил Стремусов, който беше най-шумният застъпник на тезата, че Москва никога няма да изостави региона.