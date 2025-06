Израелските военни съобщиха, че през изминалата нощ са нанесли удари по десетки военни цели в Иран, включително по Организацията за отбранителни иновации и изследвания (Organization of Defensive Innovation and Research, SPND), която според тях участва в разработването на ирански ядрени оръжия, предаде Ройтерс.

Военните посочиха, че са извършили поредица удари в центъра на Техеран и са атакували няколко индустриални обекта за производство на ракети в иранската столица.

Над 60 изтребителя на израелските военновъздушни сили нанесоха удари по десетки военни обекти в Техеран, съобщи пресслужбата на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), цитирана от ТАСС.

Иран нанесе ответен удар в Израел тази сутрин.

Иранска ракета порази жилищен блок в Южен Израел, съобщи тази сутрин израелската полиция, цитирана от Франс прес.

"Силите на полицията в южния окръг, заедно с експерти по разминиране и екипи за реагиране при извънредни ситуации, в момента работят на поразеното място в един от градовете в южната част на страната", се посочва в изявление на полицията. Изявлението е придружено от снимки, на които се вижда жилищна сграда с повредена фасада, като точното й местоположение не се съобщава.

