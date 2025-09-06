Министърът на отбраната Израел Кац сподели видео на рухването на блока и написа в "Екс": "Продължаваме"

5943 Снимка: БТА/АР

Израел срина още една многоетажна жилищна сграда в югозападната част на град Газа, малко след като военните им призоваха палестинците в град Газа да се изтеглят на юг, съобщи Ройтерс.

Израелските сили провеждат офанзива в предградията на северния град от седмици, след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди да бъде превземат. По думите на Нетаняху град Газа е крепост на "Хамас" и превземането му е необходимо, за да се победят палестинските ислямистки бойци, чието нападение срещу Израел през октомври 2023 г. предизвика войната.

Армията "удари преди малко многоетажна жилищна сграда, използвана от палестинското ислямистко движение "Хамас", се съобщава във военно комюнике.

Очевидци казаха за АФП, че става дума за сградата "Суси", намираща се до сградата "Руя", която израелската армия обяви по-рано, че иска да бомбардира. На видеа в социалните мрежи се вижда как блокът, висок около 15 етажа, се срутва след експлозии и вдига голям облак от прах.

Министърът на отбраната Израел Кац сподели едно от тях и написа в "Екс": "Продължаваме". Вчера, след унищожаването на подобен блок в Газа, той написа "Започнахме" и добави:

"Портите на ада се отварят и няма да бъдат затворени, докато убийците и изнасилвачите от "Хамас" не приемат условията на Израел за прекратяване на войната - освобождаване на всички заложници и разоръжаване - иначе ще бъдат унищожени".

Израелските военни заявиха, че "Хамас" е използвало сградата за събиране на разузнавателна информация и че наблизо са били поставени взривни устройства. От ислямисткото движение отрекоха да са ползвали блока за военни цели, а палестинците заявиха, че е била използвана за подслон на разселените лица.

"Тези сгради са строго наблюдавани, влизането е разрешено единствено за цивилни", се казва в изявление на "Хамас", добавяйки, че израелските твърдения представляват "план за систематично насилствено разселване".

Говорителят на израелската армия Авихай Адраи написа в "Екс", че жителите трябва да напуснат града и да се отправят към крайбрежния район Хан Юнис в южната част на Газа, уверявайки бягащите, че там ще могат да получат храна, медицински грижи и подслон.

Определеният район е "хуманитарна зона", каза Адраи.

Преди удара здравните власти в анклава съобщиха, че днес са били убити най-малко 40 палестинци, повече от половината от които - в град Газа.

Много от палестинците в град Газа веднъж вече са били принудени да напуснат домовете си по-рано през войната и след това са се върнали в тях, посочва Ройтерс. Някои от тях казват, че отказват да напуснат пак.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.