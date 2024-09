Израелските въоръжени сили обявиха, че при вчерашните въздушни удари в Бейрут е бил убит лидера на "Хизбула" Хасан Насралла, предаде Асошиейтед прес. Той е бил убит с прецизен въздушен удар по време на среща на ръководството на "Хизбула" в южните предградия на ливанската столица. Насралла оглавяваше шиитската организация в продължение на над три десетилетия, припомнят АП и БТА.

"Хасан Насралла е мъртъв", обяви в социалната мрежа "Екс" говорителят на армията, подполковник Надав Шошани. Друг говорител на армията, капитан Давид Авраам, е потвърдил пред Франс прес, че лидерът на "Хизбула" е бил "ликвидиран".

64-годишният духовник е обект на истински култ към личността в Ливан, където той е най-влиятелният човек. Той живее в нелегалност и рядко се появява на публични места, припомня АФП.

След съобщението за смъртта на Насралла началникът на генералния щаб на ЦАХАЛ ген. Херци Халеви обеща да "достигне" всеки, който заплашва страната му. "Не сме изчерпали всички средства, с които разполагаме. Посланието е просто: който и да заплашва гражданите на Израел, ние ще знаем как да го ударим", подчерта генералът в изявлението си.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.