Министрите на отбраната на Япония и Великобритания приветстваха днес "дълбокото стратегическо сътрудничество", докато на пристанището в Токио акостираше самолетоносач от британския Кралски флот, предаде Асошиейтед прес, описвайки събитието като историческо.

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли заяви на обща пресконференция, че самолетоносачът "Принцът на Уелс" е първият чуждестранен самолетоносач, който акостира в града. Военният кораб оглавява авионосна ударна група от 12 държави, в която участват 4000 военнослужещи, и е на 8-месечна мисия в региона.

"Гордеем се, че издигаме военноморското си сътрудничество на ново равнище", заяви Хийли след разговорите с японския си колега Ген Накатани.

Стратегическото сътрудничество с Япония е част от политиката на Великобритания за по-сериозно присъствие в Индо-тихоокеанския регион в сферата на сигурността и икономиката.

Японският министър на отбраната Ген Накатани (вляво) и държавният секретар по отбраната на Великобритания Джон Хийли присъстват на церемония по посрещане на самолетоносача на Кралския флот HMS Prince of Wales по време на акостирането му в пристанището в Токио
"Япония и Обединеното кралство са възможно най-близки партньори в сферата на сигурността, както в Азия, така и в Европа, и постепенно засилвахме нашето сътрудничество", заяви Накатани. "Изключително щастлив съм да споделя този исторически момент, в който японско-британското сътрудничество в отбраната достигна ново ниво".

Двете страни, заедно с Италия, участват в тристранното сътрудничество "Глобална програма за бойна авиация" за разработването на изтребител, който трябва да бъде готов до 2035 г.

Капитан Уил Блекет, вдясно, командир на самолетоносача на Кралския флот HMS Prince of Wales (R09), разменя подаръци с командир Масахиро Хаякава, командир на разрушителя JS Murasame (DD-101) на Японските морски сили за самоотбрана, по време на церемонията
В съвместно изявление двамата министри потвърдиха ангажимента си за ускоряване на работата за подписването на първия международен договор за реализирането на проекта до края на годината.

Те заявиха, че проектът ще помогне за поддържането на военнопромишления комплекс в страната, ще увеличи максимално развитието на нови технологии за справяне с евентуални бъдещи заплахи и ще защити ключови индустрии.

Япония търси да разшири своите връзки в отбраната отвъд традиционния си съюзник САЩ, за да засили политиката на сдържане против увеличаващото се китайско присъствие в региона.

При наскорошни многонационални военноморски учения, британски изтребител F-35B кацна за първи път на палубата на "Джей Ес Кага" (JS Kaga), който е един от двата японски самолетоносача, които са от съществено значение за продължаващото изграждане на военните способности на страната.

