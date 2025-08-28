Япония заяви, че сътрудничеството с Великобритания в сферата на сигурността е на „ново равнище“ след пристигането на британски самолетоносач в Токио

749 Снимка: Скрийншот

Министрите на отбраната на Япония и Великобритания приветстваха днес "дълбокото стратегическо сътрудничество", докато на пристанището в Токио акостираше самолетоносач от британския Кралски флот, предаде Асошиейтед прес, описвайки събитието като историческо.

Министърът на отбраната на Великобритания Джон Хийли заяви на обща пресконференция, че самолетоносачът "Принцът на Уелс" е първият чуждестранен самолетоносач, който акостира в града. Военният кораб оглавява авионосна ударна група от 12 държави, в която участват 4000 военнослужещи, и е на 8-месечна мисия в региона.

"Гордеем се, че издигаме военноморското си сътрудничество на ново равнище", заяви Хийли след разговорите с японския си колега Ген Накатани.

Flagship moment in Japan



Royal Navy flagship HMS Prince of Wales arrived in Tokyo for a historic visit.



It was a show of commitment to the Indo-Pacific from the UK Carrier Strike Group #CSG25



Read morehttps://t.co/Vb5AvWfHA3 pic.twitter.com/yYKVKMguAY — BFBS Forces News (@ForcesNews) August 28, 2025

Стратегическото сътрудничество с Япония е част от политиката на Великобритания за по-сериозно присъствие в Индо-тихоокеанския регион в сферата на сигурността и икономиката.

Японският министър на отбраната Ген Накатани (вляво) и държавният секретар по отбраната на Великобритания Джон Хийли присъстват на церемония по посрещане на самолетоносача на Кралския флот HMS Prince of Wales по време на акостирането му в пристанището в Токио Снимка: АР/БТА

"Япония и Обединеното кралство са възможно най-близки партньори в сферата на сигурността, както в Азия, така и в Европа, и постепенно засилвахме нашето сътрудничество", заяви Накатани. "Изключително щастлив съм да споделя този исторически момент, в който японско-британското сътрудничество в отбраната достигна ново ниво".

.@HMSPWLS arriving in Tokyo this morning at the International Cruise Terminal.



Will host the 2-day Pacific Future Forum event which begins tomorrow.@FutureAtlantic #CSG25



Via @Alsace_class pic.twitter.com/5pFMtFdLei — Navy Lookout (@NavyLookout) August 28, 2025

Двете страни, заедно с Италия, участват в тристранното сътрудничество "Глобална програма за бойна авиация" за разработването на изтребител, който трябва да бъде готов до 2035 г.

Капитан Уил Блекет, вдясно, командир на самолетоносача на Кралския флот HMS Prince of Wales (R09), разменя подаръци с командир Масахиро Хаякава, командир на разрушителя JS Murasame (DD-101) на Японските морски сили за самоотбрана, по време на церемонията Снимка: АР/БТА

В съвместно изявление двамата министри потвърдиха ангажимента си за ускоряване на работата за подписването на първия международен договор за реализирането на проекта до края на годината.

Те заявиха, че проектът ще помогне за поддържането на военнопромишления комплекс в страната, ще увеличи максимално развитието на нови технологии за справяне с евентуални бъдещи заплахи и ще защити ключови индустрии.

Special guest welcomed on board HMS Prince of Wales



The Prime Minister of Japan, Shigeru Ishiba, was hosted on board HMS Prince of Wales while in Yokosuka



The UK's biggest warship was visiting Japan as part of the UK #CSG25 deployment. pic.twitter.com/2ejxEiSlZS — BFBS Forces News (@ForcesNews) August 28, 2025

Япония търси да разшири своите връзки в отбраната отвъд традиционния си съюзник САЩ, за да засили политиката на сдържане против увеличаващото се китайско присъствие в региона.

При наскорошни многонационални военноморски учения, британски изтребител F-35B кацна за първи път на палубата на "Джей Ес Кага" (JS Kaga), който е един от двата японски самолетоносача, които са от съществено значение за продължаващото изграждане на военните способности на страната.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.