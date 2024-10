Иранските петролни танкери са напуснали стратегическия остров Харг в Персийския залив. Инсталациите там отговарят за 90% от петролния износ на Техеран. Това е станало през последните дни и преди очаквания ответен удар от Израел.

Премиерът Бенямин Нетаняху се зарече да отмъсти за масирания ракетен обстрел. Смята се, че иранският остров е на върха в списъка от потенциални цели.

"Националната иранска танкерна компания (NITC) изглежда се страхува от непосредствена атака от Израел", пише TankerTrackers в социалната мрежа Х. "Техните супертанкери [Very Large Crude Carrier] напуснаха най-големия петролен терминал в страната - остров Харг."

Please note that crude oil loadings continue, but all of the extra vacant shipping capacity has been removed from the anchorage of Kharg Island.



This is the first time we see anything like this since the 2018 sanctions round.