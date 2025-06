Израелските военни засякоха изстрелването на нов ракетен залп от територията на Иран следобяд в четвъртък, съобщиха агенциите. Междувременно израелските сили за отбрана съобщиха, че една от ракетите, експлодирали тази сутрин в района на Тел Авив, е била касетъчна бомба, съобщи ТПС.

В редица райони на Израел беше обявена въздушна тревога.

В. "Йедиот ахронот" съобщи, че този път мишена на удара е бил Северен Израел: вой на сирени огласи обширен район от залива на Хайфа до Галилейско море. Изстреляни са общо 15 ракети, повечето от които са прехванати, допълни израелското издание.

Засега няма официални данни за жертви и разрушения. В социалните мрежи се появиха кадри, за ударена от шрапнел кола на магистрала в Северен Израел. Публикувани са вида и на избухнали пожари в селищата Явнеел, Менахемия и Кинерет в Северен Израел.

Update:



Hebrew media: About 10–15 missiles were fired at the north from Iran.



Video 1: A shrapnel from an Israeli interceptor struck a vehicle on Highway 79, northern Israel.



Video 2&3: Fires broke out in Yavneel, Menahemia, and Kinneret settlements in northern Israel. https://t.co/8XsJvw1ad4 pic.twitter.com/6kPNoFmDuJ