Иран изстреля ракети по американски бази в Бахрейн, Катар и Ирак, съобщава Би Би Си. Атаките са в отговор на ударите по ядрените обекти на страната, заявяват от Техеран.

Над столицата на Катар, Доха, са забелязани ракети, изстреляни от системите за противоракетна отбрана на базата "Ал Удейд". В цялата столица са били чути силни експлозии, съобщава "Ал Джазира".

Израелският в. "Йедиот Ахронот" съобщи, без да се позовава на източници, че Иран е изстрелял 10 ракети към територията на Катар и 1 към Ирак, предава БТА.

Катар потвърждава атаката срещу американската база "Ал Удейд", като я нарича "грубо нарушение" и заявява, че си запазва правото на пряк отговор. Министерството на отбраната на Катар съобщава, че иранските ракети са били свалени и няма жертви или пострадали.

"Към момента няма съобщения за жертви от страна на САЩ", съобщават от Пентагона. "Следим внимателно ситуацията."

Върховният съвет за национална сигурност на Иран заявява, че ракетният удар по военновъздушната база "Ал Удейд" е бил далеч от жилищни райони в Катар.

"Това действие не представлява заплаха за приятелската и братска държава Катар и за нейния благороден народ, а Ислямска република Иран остава ангажирана с поддържането и продължаването на топлите и исторически отношения с Катар", се казва в изявлението на съвета.

Катар временно е затворила въздушното си пространство, а гражданите на САЩ и Великобритания са били посъветвани да останат на място и да се подслонят.

Във Вашингтон Доналд Тръмп е на заседание на Съвета за национална сигурност и следи ситуацията в реално време.

По-рано от Белия дом заявиха, че той "е повдигнал въпроса" относно възможността за смяна на режима в Иран.

Това се случва, докато Израел заявява, че нанася удари по Техеран с "безпрецедентна сила", включително атаки по "пътищата за достъп" до ядрения обект Фордо и затвора Евийн.

The US has maintained a military presence in the Middle East for decades, currently stationing between 40,000 and 50,000 troops across at least 19 sites.



We map US military bases in the region https://t.co/skIk5PWdW6 pic.twitter.com/1cDLErXzcj