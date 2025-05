Индиец и румънец загинаха на връх Лхотце в Непал (четвъртия по височина осемхилядник на планетата), с което смъртните случаи от началото на сезона при изкачване на осемхилядници станаха най-малко осем, предаде Ройтерс като се позова на местните власти.

Тридесет и девет годишният Ракеш Кумар от Индия почина вчера на слизане от 8516-метровия връх, съобщи Мохан Ламсал от непалската агенция, организирала изкачването "Макалу Адвенчър".

"Той слизаше от четвърти лагер на височина 8000 м., когато внезапно колабира", каза Ламсал пред Ройтерс, цитирана от БТА.

"Усилията на неговите шерпи водачи да го върнат към живота не успяха", добави той.

Indian climber dies on Nepal's Mt Lhotse, world’s 4th highest peak. Rakesh Kumar lost his life while descending. Another Romanian climber also perished. pic.twitter.com/RURNR9LVl4

Румънецът Барна Золт Ваго, 48 г., загина в същия ден, докато изкачваше Лхотце, каза Раджан Бхатарай от компанията "Хималаян Гайдс".

Все още няма подробности за причините за смъртта му. Ваго е един от най-добрите оператори в Румъния, работил е за Pro TV.

От началото на сезона за изкачване на осемхилядници в Хималаите, който започна в края на март, са загинали най-малко осем души, двама от които на Еверест, припомня Ройтерс.

Междувременно британецът Кентън Кул вчера изкачи най-високия връх на планетата за 19-и път, с което подобри собствения си рекорд за най-много изкачвания, осъществени от чужденец.

British climber Kenton Cool breaks his own record for the most Mount Everest ascents by a non-Sherpa climber, reaching the summit for the 19th time.https://t.co/nHb0jSz1Fw pic.twitter.com/jTxiknQlaj