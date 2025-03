Кметът на Истанбул Екрем Имамоглу отправи послание чрез профила си в социалната мрежа Екс, очевидно адресирано към президента Реджеп Тайип Ердоган, и призова членовете на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) да надигнат глас срещу "несправедливите арести" от вчера, съобщи БТА.

"Гледаш към имуществото, труда и работата ми, които са плод на усилията на няколко поколения, въпреки че имаш множество мръсни петна, които не можеш да оправдаеш нито у дома, нито в чужбина... Правиш всичко това с група неспособни хора. Всички включени в тази дейност са омърсени", се казва в съобщението на Имамоглу, който не споменава изрично името на президента. "С това се прицелвате в цялото ми съществуване, упорит труд и усилия, които аз и семейството ми сме градили в продължение на три поколения. Посягате на честта и достойнството ни и отнемате бъдещето на децата ми. И правите всичко това с помощта на шепа неспособни хора. Всеки, който участва в това, е съучастник в корупцията", добавя Имамоглу.

"Обръщам се и към представителите на турската съдебна система, десетките хиляди достойни и морално извисени съдии и прокурори, които служат на своята нация... Вие не може и не бива да мълчите", допълва Имамоглу в обръщението си.

"Накрая искам да се обърна към всички политици, които служат на ПСР и са част от управляващата коалиция. Тези събития надвишават нашите партии и политически идеологии. Процесът вече засяга цялата нация и най-вече вашите семейства. Време е да надигнем глас", пише Имамоглу в края на обръщението си.

