И новоизбраният вицепрезидент на САЩ Камала Харис се ваксинира днес срещу COVID-19 на живо по телевизията. Това се случва в момент, когато бъдещото правителство на избрания за президент Джо Байдън иска да повиши доверието към ваксинацията, макар да предупреждава, че ще минат месеци преди ваксините да станат достъпни за всички, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Сенатор Харис, която е дъщеря на чернокож ямаец и индийка, ще се превърне във втората знаменитост с малцинствен произход в САЩ, която си поставя ваксина срещу коронавир2уса, след като същото направи хирургът Джероум Адамс на 18 декември.

Самият Байдън си постави първата доза от ваксината също на живо по телевизията миналата седмица.

Харис бе ваксинира с ваксината на "Модерна" от медицинска сестра с предпазна маска в медицински център в югоизточната част на столицата Вашингтон - район с преобладаващо чернокожо население.

"Почти нищо не усетих", каза смеейки се Харис, след като й бе поставена ваксината в лявата мишница.

"Искам да окуража всички да се ваксинират - това е относително безболезнено, безопасно е и наистина става въпрос за запазване на човешки живот. Вярвам на учените", допълни новоизбраният вицепрезидент.

"Изключително съм благодарна на нашите здравни работници, учени и изследователи, които направиха този момент възможен", написа след това Харис в Туитър.

Тя посъветва всеки да направи същото, защото от това зависят много животи.

“I trust the scientists. It is the scientists who created and approved this vaccine. I urge everyone, when it is your turn get vaccinated”



