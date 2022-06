Над 100 пожарникари бяха изпратени днес да се борят с горски пожар в Южна Франция, докато синоптици твърдят, че горещата вълна - една от най-ранните от десетилетия - заплашва да обхване значителни части от страната, предаде Ройтерс.

Пожарът в департамента Лозер, който изпепели 70 хектара площи, е бил овладян през нощта, но има голям риск да се разпали отново, съобщиха от местната префектура.

Държавната метеорологична служба "Метео Франс" съобщи, че се е установила "ранна и силна гореща вълна", причинена от въздушни маси от горещ въздух, идващ от Северна Африка. От службата уточниха, че гореща вълна е период на необичайно високи температури, продължаващи няколко дни и добавиха, че температурите в петък в югозападните части на страната могат да надхвърлят 40 градуса по Целзий. Ако това се случи, 17 юни ще бъде най-ранната регистрирана дата, на която във Франция е преминат този температурен праг, казват от метеорологичен телевизионен канал.

#ImageOfTheDay



The second (early) #heatwave of the year is ongoing in western Europe

В Бордо местните власти се подготвят да раздават вода на бездомните, съобщи вестник "Монд".

Тази седмица пожарните екипи са се борили с няколко пожара в департамент Гар, на средиземноморското крайбрежие, а в понеделник енергийната компания ЕДФ заяви, че през седмицата се очаква ограничаване на производството на атомната електроцентрала в Сейнт Албан поради ниското равнище на водата в река Рона.

В Париж в събота температурите достигнаха 35 градуса по Целзий, преди очаквана буря да донесе известно захлаждане, съобщи "Метео Франс".

Рекордът за най-висока температура във Франция - 46 градуса по Целзий - е бил регистриран на 28 юни 2019 г. в южния град Верарг.

Испания също преживява най-ранната си гореща вълна от повече от 40 години, като тази седмица в някои централни и южни райони температурите надхвърлиха 40 градуса по Целзий.

И Франция, и Испания отчетоха тази година най-горещия месец май, откакто се води такава статистика. След оскъдните валежи от дъжд тази година жегите изсушиха още повече почвата.