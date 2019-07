Намерена екшън камера разкрива последните мигове на алпинисти, изчезнали в индийската част на Хималаите тази пролет, съобщава в. "Гардиън".

Четирима британци, двама американци, един австралиец и един индиец се отправят на преход в района на масива Нанда Деви, чийто най-висок връх се извисява на повече от 7800 метра надморска височина. Групата изчезва на 26 май, като 7 от телата са намерени. Причината за гибелта им е лавина.

При скорошно обхождане на масива Нанда Деви индийско-тибетската гранична полиция намира GoPro камера, съдържаща последните моменти на алпинистите. Във видеото не се чуват гласове, а само шумът на вятъра.

Кадрите са открити на 5800 метра височина, а индийско-тибетската гранична полиция ги публикува в Twitter.

Last visuals of the mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/0BI87MEA8Y