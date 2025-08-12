Федералната служба за безопасност на Русия е предотвратила покушение в Подмосковието, при което е трябвало да бъде взривен със самоделка висш служител на Министерство на отбраната на Руската федерация, съобщи ТАСС, като се позова на официалната информация от ФСБ.

Задържан е 36-годишен украински гражданин, който има и руски паспорт. От ФСБ уточняват, че арестуваният е "идентифициран агент на украинските специални служби, под псевдонима Ворон, вербуван на територията на трета държава".

ФСБ арестува шестима руснаци за саботаж в полза на Украйна, сред тях и непълнолетни (видео)
Виж още ФСБ арестува шестима руснаци за саботаж в полза на Украйна, сред тях и непълнолетни (видео)

Украинецът е трябвало да паркира автомобил с поставена в него 60-килограмова бомба, самоделно направена. Такова е количеството взрив, което са намерили агентите на ФСБ при залавянето и претърсването на колата.

Службата разпространи видео, в което заподозреният разказва, че е от Украйна и през 2023 г. е избягал от мобилизацията, като се е установил в Русия и е получил руско гражданство. После се запознал, по негови твърдения, със сътрудник на специалните операции от украинските въоръжени сили.

Получил задачата да купи автомобил и компоненти за самоделно устройство, разказва мъжът в признанията си във видеото.

Обяснява, че срещу извършването на атентата са му обещали да се сдобие с документи за отлагане от мобилизация, за да може да се завърне в Украйна.

Инструкциите от ръководителя на операцията идвали през "Телеграм". Кураторът му обяснил как и къде да постави замаскираното взривно устройство в колата - в панела под волана.

След това автомобилът, натъпкан с над 60 кг експлозиви, е трябвало да бъде паркиран на определено място и взривен, когато в непосредствена близост преминава високопоставеният военнослужещ от руското Министерство на отбраната. Заподозреният е задържан на магистрала М-4 на път за мястото на планираното престъпление, уточнява ТАСС.

"По време на разпита заподозреният призна, че е сътрудничил на специалните служби на противника, по време на което му е била предложена възможността да се завърне в страната си на произход и в замяна на извършване на терористична атака да избегне мобилизация във въоръжените сили на Украйна", съобщи Центърът за връзки с обществеността на ФСБ. Мъжът е в ареста и може да бъде осъден да лежи доживот зад решетките за престъпленията, по които се води следственото дело.

ИЗБРАНО
Кристиано Роналдо се сгоди за дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес Лайф
Кристиано Роналдо се сгоди за дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес
7411
Джошуа се завръща на ринга в сблъсък на олимпийски шампиони Корнер
Джошуа се завръща на ринга в сблъсък на олимпийски шампиони
2869
Пенсионната система в България на ръба на Еврозоната: Какво да очакваме? Бизнес
Пенсионната система в България на ръба на Еврозоната: Какво да очакваме?
8921
Как би изглеждал Марс под земно-синьо небе? НАСА дава отговора IT
Как би изглеждал Марс под земно-синьо небе? НАСА дава отговора
4485
Деян Енев на 65: Вървя през света, наблюдавам и пиша за това, което ме впечатлява Impressio
Деян Енев на 65: Вървя през света, наблюдавам и пиша за това, което ме впечатлява
871
Сливен: Неочакваната туристическа перла на България (снимки) Trip
Сливен: Неочакваната туристическа перла на България (снимки)
2698
Мезе за ракийка: Пикантна салата от моркови Вкусотии
Мезе за ракийка: Пикантна салата от моркови
5465
Кои зодиакални знаци не могат да поискат помощ и гордо страдат сами? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да поискат помощ и гордо страдат сами?
992
Как жегите се отразяват на хората и по-рискови ли са за някои работещи като ватманите Времето
Как жегите се отразяват на хората и по-рискови ли са за някои работещи като ватманите
560