ФСБ арестува украински агент, заредил 60 кг взрив в кола за покушение на висш военен (видео)
Украинецът избягал в Русия заради мобилизацията, вербували го с обещание да получи документи и да се върне в родината
Федералната служба за безопасност на Русия е предотвратила покушение в Подмосковието, при което е трябвало да бъде взривен със самоделка висш служител на Министерство на отбраната на Руската федерация, съобщи ТАСС, като се позова на официалната информация от ФСБ.
Задържан е 36-годишен украински гражданин, който има и руски паспорт. От ФСБ уточняват, че арестуваният е "идентифициран агент на украинските специални служби, под псевдонима Ворон, вербуван на територията на трета държава".
Украинецът е трябвало да паркира автомобил с поставена в него 60-килограмова бомба, самоделно направена. Такова е количеството взрив, което са намерили агентите на ФСБ при залавянето и претърсването на колата.
Службата разпространи видео, в което заподозреният разказва, че е от Украйна и през 2023 г. е избягал от мобилизацията, като се е установил в Русия и е получил руско гражданство. После се запознал, по негови твърдения, със сътрудник на специалните операции от украинските въоръжени сили.
Получил задачата да купи автомобил и компоненти за самоделно устройство, разказва мъжът в признанията си във видеото.
Обяснява, че срещу извършването на атентата са му обещали да се сдобие с документи за отлагане от мобилизация, за да може да се завърне в Украйна.
Инструкциите от ръководителя на операцията идвали през "Телеграм". Кураторът му обяснил как и къде да постави замаскираното взривно устройство в колата - в панела под волана.
След това автомобилът, натъпкан с над 60 кг експлозиви, е трябвало да бъде паркиран на определено място и взривен, когато в непосредствена близост преминава високопоставеният военнослужещ от руското Министерство на отбраната. Заподозреният е задържан на магистрала М-4 на път за мястото на планираното престъпление, уточнява ТАСС.
"По време на разпита заподозреният призна, че е сътрудничил на специалните служби на противника, по време на което му е била предложена възможността да се завърне в страната си на произход и в замяна на извършване на терористична атака да избегне мобилизация във въоръжените сили на Украйна", съобщи Центърът за връзки с обществеността на ФСБ. Мъжът е в ареста и може да бъде осъден да лежи доживот зад решетките за престъпленията, по които се води следственото дело.