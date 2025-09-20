Хиляди души бяха евакуирани от домовете си в Хонконг заради открита голяма недетонирана бомба от Втората световна война, за да може експерти да я обезвредят, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Поради "изключително високите рискове, свързани с обезвреждането ѝ" около 1900 домакинства, състоящи се от 6000 души, бяха "призовани да се евакуират незабавно", каза пред репортери полицейски служител.

Операцията по обезвреждане на бомбата е започнала късно снощи и е продължила до около 11:30 ч. (6:30 ч. българско време) днес.

Няма пострадали хора.

Бомбата, която е американска, е била открита от работници на строителна площадка в "Куори Бей" - оживен жилищен и бизнес район в западната част на острова.

Полицията уточни, че взривното устройство е било с дължина 1,5 метра и е тежало около 450 килограма.

В Хонконг периодично са откривани бомби, останали от Втората световна война, отбелязва АП.

Островът е бил окупиран от японските сили по време на войната, когато е превърнат в база за японската армия и флот. Съединените щати, заедно със своите съюзници, нанасят въздушни удари по Хонконг, за да прекъснат японските снабдителни линии за снабдяване и да разрушат използваната от окупаторите инфраструктура, припомня АП.

