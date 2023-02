Европейският съюз в крайна сметка одобри десети пакет санкции срещу Русия - навръх първата годишнина от нейната инвазия в Украйна, предаде Франс прес. Снощи дипломати в Брюксел казаха, че отново не е постигнато съгласие по въпроса.

Обратът се случи в последите минути на 24-ти февруари: "Заедно страните членки на ЕС наложиха най-мощните и широкообхватни санкции, за да помогнат на Украйна да спечели войната", заяви шведското председателство на ЕС в Twitter. "ЕС стои обединен с Украйна и украинския народ. Ние ще продължим да подкрепяме Украйна, толкова дълго, колкото е необходимо", обявиха още оттам.

- Targeted restricted measures against individuals and entities supporting the war, spreading propaganda or delivering drones used by Russia in the war



- Measures against Russian disinformation



