Европейският съюз и НАТО заявиха подкрепата си към решението на България да експулсира 70 руски дипломати.

"Европейският съюз изразява съжаление за неоснователната заплаха на Руската федерация да скъса дипломатическите отношения с България в отговор на решението на България, напълно в съответствие с международното право, да експулсира 70 служители на руското посолство, които са действали в нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения", се казва в позиция, публикува на официалния сайт на Европейската служба за външна дейност.

"Подкрепяме напълно България и сме солидарни с нея при тези обстоятелства. Европейският съюз ще следи отблизо този въпрос. Подобна непропорционална стъпка от страна на Русия би послужила само за по-нататъшната й международна изолация", се казва още в позицията на службата.

Междувременно изявление, публикувано в Twitter в подкрепа на България направи и говорителят на НАТО Оана Лунджеску, която категорично заяви, че решението на държавата за изгонването на дипломатите от РФ трябва да бъде уважено.

"Съюзниците от НАТО остро осъждат дългогодишното предизвикателно поведение на Русия и опитите ѝ да се намества в демократични процеди и институции и да заплашва сигурността на нашите граждани", отбелязват от Алианса.

The decision to expel 70 #Russian personnel as foreign agents is #Bulgaria’s sovereign decision, which must be respected. #NATO Allies strongly condemn #Russia’s pattern of coercive behaviour & attempts to interfere in our democratic societies. My statement pic.twitter.com/mpADdX6Cum