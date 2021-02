Европейският съюз и в частност Германия, Франция и България, както и САЩ, реагираха остро срещу ефективната присъда, която московски съд постанови тази вечер срещу опозиционера Алексей Навални, и призоваха за незабавното му освобождаване.

Руските съдии измениха условната му присъда от преди години по делото "Ив Роше", по което той беше обявен от Съда по правата на човека в Страсбург за невинен и Москва дори му изплати обезщетение. Въпреки това, сега властите в родината му го обвиняват, че не е спазвал условията на присъдата, докато се лекуваше в Германия след отравянето си с "Новичок", и според присъдата трябва да бъде изпратен в колония с общ режим за две години и половина.

"Подновявам призива на ЕС за незабавно освобождаване на Алексей Навални", написа председателят на Европейския съвет Шарл Мишел в Туитър.

"Не можем да приемем тази присъда, правосъдието не трябва да бъде политизирано. Протестиращите трябва да имат правото на мирни демонстрации и на изразяване на политическите си виждания", добави той.

В следващите дни върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел ще пътува до Москва, а негов говорител заяви, че има надежда за среща с Навални.

С днешното решение на Московския съд срещу Алексей Навални властите в Русия изпращат послание, че правата на руснаците не са достатъчно защитени, заяви пък комисарят по човешките права към Съвета на Европа Дуня Миятович.

По нейните думи съдебното решение се отразява на целостта на европейската система за защита на човешките права. Миятович отбелязва, че Навални днес отново е лишен от свобода по обвинения, чиито основания бяха отхвърлени от Европейския съд по правата на човека.

Комисарят допълни, че днешното съдебно решение е в противоречие с международните задължения на Русия в областта на човешките права. Тя добавя, че Навални изобщо не е трябвало да бъде задържан, нито съден.

В същото време и Съединените щати, Германия и Франция разкритикуваха осъждането на руския опозиционер.

"Повтаряме призива си към руското правителство да освободи незабавно и безусловно г-н Навални, както и стотиците други руски граждани, арестувани през последните седмици, за това че просто са си упражнили правата, в това число свободата на изразяване и на мирно събиране", каза в комюнике държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън.

"Днешната присъда срещу Алексей Навални е тежък удар по основополагащите свободи и правовата държава в Русия", реагира в "Туитър" германският външен министър Хайко Маас.

"Осъждането на Алексей Навални е неприемливо. Политическите разногласия не са престъпление. Призоваваме за незабавното му освобождаване. Спазването на човешките права като това на демократична свобода не подлежи на обсъждане", каза в "Туитър" френският президент Еманюел Макрон.

Междувременно българският вицепремиер и министър на външните работи Екатерина Захариева определи в Туитър решението да бъде изпратен в затвора Алексей Навални като напълно неприемливо.

"Решението да бъде изпратен в затвора Навални, след като беше лекуван в чужбина след опит за отравяне, е напълно неприемливо, заявява Захариева в Туитър. Призоваваме решенията на Европейския съд по правата на човека да бъдат уважавани, правото на справедлив процес е основно човешко право, което е неоспоримо", добави тя.

