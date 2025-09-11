С указ на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, публикуван днес в Държавен вестник, са сменени началниците на полицията в 37 от 81-те окръга на страната, съобщи сайтът "Хюриет дейли нюз", цитиран от БТА.

Турция на Ердоган

Общо 22 от заменените началници са били понижени в рамките на мащабната реформа, а на вакантни позиции са назначени общо 13 нови началници, отбелязва "Хюриет дейли нюз".

Сред засегнатите от промените окръзи са Шърнак, Битлис, Ерзурум, Малатия, Мугла, Диярбекир, Бурса, Мардин, Болу, Сивас, Ардахан, Караман, Агръ, Муш, Ван, Дюздже, Тунджели, Айдън, Елазъг и други.

Новите назначения коментира и турският министър на вътрешните работи Али Йерликая, който в социалната мрежа "Ен Сосял" пожела успех на новоназначените служители и подчерта, че са направени промени и в доста от отделите на турската полиция.

"Ще продължим да работим с отдаденост и внимание за спокойствието на нашата нация и сигурността на нашите граждани", написа още Йерликая.

