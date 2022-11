Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че германският канцлер Олаф Шолц е променил позицията си по отношение на руския президент Владимир Путин. Думите на Ердоган са цитирани в Twitter от турския вестник Daily Sabah.

"Високата дипломация е от решаващо значение за решаването на проблемите. Дори германският канцлер Шолц имаше съвсем различна позиция спрямо Путин преди месец, а сега я промени спрямо Русия, като отбеляза важността на диалога", заяви Ердоган.

Турският президент направи това изявление, след като на 2 ноември проведе телефонни разговори с Шолц и Путин, с които обсъди износа на зърно от украинските пристанища.

През октомври Кремъл заяви, че Шолц, както и френският президент Еманюел Макрон, "напоследък не са проявили желание да изслушат по какъвто и да е начин позицията на руската страна", а също и да участват в усилията за посредничество, така че "контактите с тях са намалели".

LIVE — Erdoğan: Leaders' diplomacy is crucial to solve issues. Even German Chancellor Scholz had completely different stance on Putin month ago and has changed his stance on Russia, emphasizing common ground