Директорът на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Мариано Гроси е пристигнал в Атомната централа "Южноукраинска". Това съобщава самият той през своя Twitter профил.

Целта на посещението е среща със служители от украинското правителство и с персонала на АЕЦ-а.

"Жизненоважно е да бъдем на място, за да осигурим ефективна подкрепа на Украйна в тези изключително трудни времена", пише директорът на МААЕ.

По думите му присъствието на Агенцията ще допринесе за предотвратяването на опасността от ядрена авария, която "може да има тежки последици за общественото здраве и околната среда в Украйна, а и извън нея".

Гроси благодари на служителите от АЕЦ-а за тяхната издръжливост и устойчивост във времената на война.

"Ние сме тук с вас и сме готови да ви подкрепим по всякакъв начин, който ни е възможен. Нищо от случващото се тук няма да остане незабелязано, защото МААЕ ще бъде тук да ви подкрепя и да каже, ако има проблем", казва още той в кратко видео, публикувано в Twitter.

I personally thanked South Ukraine Nuclear Power Plant staff for their endurance and resilience during these extremely difficult times. Staff of all #Ukraine nuclear facilities deserve full respect and admiration for keeping sites running in a safe and secure way amid conflict. pic.twitter.com/hOagFfStNv