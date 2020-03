Тригодишната Салва, чийто баща я научи да се смее на звука на бомбите, за да не се страхува, вече е в безопасност в Турция.

Салва стана хит във видеообмена в социалните мрежи, където се появи в последните дни на февруари. Това тя възприема като игра, докато военни самолети хвърлят бомби близо до нейния дом в Идлиб, отбеляза Би Би Си (BBC).

Турското правителство й помогна заедно с родителите си да премине границата.

Близо милион души са напуснали домовете си в посока сирийско-турската граница от декември насам на фона на тежки сражения в района на Идлиб между подкрепяните от Турция бунтовници и сирийските правителствени сили, подкрепяни от Русия.

Идлиб е последната голяма крепост, държана от бунтовници в Сирия.

Салва и нейният баща Абдула Мохамад измислиха уникален начин да се справят с въздушните удари. Той я научи на това, че вместо да се плаши, тя може да се смее на звука на бомбите. Бащата използва звука на фойерверки, за да покаже на Салва, че силните шумове могат да бъдат и смешни и смята, че играта помага на дъщеря му да остане спокойна и щастлива.

Играта между баща и дъщеря предизвика съчувствието на много хора и накара турското правителство да им помогне да избягат. Семейството премина в Турция през граничния пункт Силвегозу на 25 февруари и бе отведено в бежански лагер в Рейханли в Южна Турция, съобщава Анадолската агенция.

Репортерът на "Гардиън" Битън МакКирнън туитна снимка на Салва и нейния баща във вторник, 3 март.

"За първи път тя може да се смее на нормални неща", написа тя.

I am happy to report that 3-year-old Salwa and her parents have made it safely out of Idlib to Turkey. The family made headlines for a game where dad Abdullah got Salwa to laugh at falling bombs to protect her from trauma. For the first time ever, she can laugh at normal things. pic.twitter.com/jTET7z7rRj