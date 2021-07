Най-малко 50 ранени и хиляди евакуирани заради голям горски пожар, който бушува в турския окръг Анталия, предаде БНТ.

Съобщава се за най-малко 4 активни огнища, най-тежка е ситуацията в Манавгат, на 75 км от популярния курорт. Огънят е унищожил десетки хектари гора и достигайки до жилищни райони - няколко производствени сгради и множество жилищни постройки. Имало е опасност и от експлозия на бензиностанция на магистралата към Алания. Противопожарните екипи обаче са успели да отблъснат пламъците.

В потушаването на стихията участват 20 хеликоптера, 103 пожарни и над 412 пожарникари. Турските власти съобщават, че към момента няма опасност за туристите в Анталия.

BREAKING: A massive forest fire in Manavgat district of Antalya has reached residential areas, houses have been burned, multiple neighborhoods have been evacuated as fire continues to grow in Turkey pic.twitter.com/zkPHm0coZf