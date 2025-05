992 Снимка: LA State Police в "Х"

Служител на затвор в Луизиана е арестуван по подозрение в съучастничество във впечатляващото бягство на 10 затворници , петима от които вече бяха заловени, предаде Франс прес, като цитира американски медии.

Бягството е станало в петък. Предполага се, че затворниците са получили помощ от 33-годишния Стърлинг Уилямс, служител по поддръжката на затвора в Ню Орлиънс. Той е прекъснал водата в тоалетните, които те са демонтирали, за да избягат, според окръжната прокуратура.

Уилямс, който няма други престъпни прояви, твърди, че е действал под заплаха от страна на задържаните. Той е изпратен в предварителен арест, като може да бъде пуснат под гаранция от 1,1 млн. долара.

Кадрите, публикувани от шерифската служба на града, показват как десетте бегълци са избягали от сградата през вратата за доставки в 1 ч. през нощта в петък. Те написали "твърде лесно" на стената над отвора, през който са избягали.

Troopers & partner agencies worked overnight to find the 7 remaining escapees from Orleans Parish Jail. 3 are in custody, and LSP Air Support & SWAT transferred them to a secure state facility. The search remains active with multiple agencies working nonstop. pic.twitter.com/4wo7NJAmOi — LA State Police (@LAStatePolice) May 17, 2025

Вчера щатската полиция на Луизиана обяви залавянето на петима от избягалите.

Corey Boyd, the 5th fugitive from the May 16 OJC escape, was arrested last night in New Orleans and transported by LSP Air Support to a secure facility.



Report information to:

LSP Fusion Center: 225-925-4192

Crimestoppers: 504-822-1111

FBI: 1-800-CALL-FBI#TroopNOLA pic.twitter.com/HQM99dmHeb — LA State Police (@LAStatePolice) May 21, 2025

Властите предлагат общо 20 000 щатски долара награди за всяка информация, водеща до арест на останалите петима избягали затворници.

Increased rewards, again!!

Crimestoppers has increased their reward to $5,000 and the FBI has increased their reward to $10,000. pic.twitter.com/CevptMpep0 — LA State Police (@LAStatePolice) May 19, 2025

Шерифът на Ню Орлиънс Сюзън Хътсън още в деня на бягството изтъкна, че в управлявания от нейния отдел затвор има липса на ресурси и дефектно оборудване. Една трета от камерите за наблюдение е била неизправна по време на бягството на затворниците.

Хътсън съобщи също така в "Екс", че се отказва да се бори за преизбиране на шерифския пост.

