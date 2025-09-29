Отмениха откриването на университетската учебна година с участието на крал Фелипе

824 Кадри в колаж: YouTube

Отново наводнения и тежки часове преживяват испанците през последното денонощие.

Бурята "Габриеле" потопи Каталуния и отново Валенсия, обявиха червен код за наводнения в тези региони.

Обилните дъждове доведоха до затворени пътища, отмяна на полети и закъснения на влакове, затворени училища в Сарагоса и след това във Валенсия, съобщава "Ел Паис".

Най-тежка беше ситуацията в Сарагоса, където буквално реки наводниха улиците и пометоха автомобилите.

Там беше спасено семейство с деца, покачено на последния етаж на дома си, за да е далеч от водата. Спасителите ги отведоха с гумена лодка.

Severe storms affecting Zaragoza, Spain at the moment… pic.twitter.com/pxIwx4FoRb — Volcaholic (@volcaholic1) September 28, 2025

Властите съобщават за 246 литра дъжд, излял се на квадратен метър в Ампоста, а във Валенсия 220 л/кв. м. Прогнозата за обилни валежи остава и в следващите часове, а властите не се ангажират с прогнози къде ще вали най-обилно.

Spain’s Valencia region on red alert for heavy rains https://t.co/QHgYSdRhiP — CTV News (@CTVNews) September 28, 2025

След като испанската метеорологична агенция издаде тревога и червен код за валежи, отмениха учебните занятия във Валенсия.

Отложено беше и откриването на учебната година в университета в града, на което трябваше да присъства испанският крал Фелипе VI заедно с министри и представители на каталунското правителство.

Откриването на университетската учебна година трябваше да се състои на 30 септември. От вуза обявиха, че събитието се отлага заради "неблагоприятните метеорологични условия и червен код за дъжд, засягащ град Валенсия", цитира съобщението "Ел Паис".

Миналата есен Валенсия преживя воден ад, когато връхлетелите води от дъждовете и прелелите реки отнеха живота на стотици.

