Бурята "Габриеле" удави Сарагоса и Валенсия, обявиха червен код за наводнения (видео)
Отмениха откриването на университетската учебна година с участието на крал Фелипе
Водокалипсис
Отново наводнения и тежки часове преживяват испанците през последното денонощие.
Бурята "Габриеле" потопи Каталуния и отново Валенсия, обявиха червен код за наводнения в тези региони.
Обилните дъждове доведоха до затворени пътища, отмяна на полети и закъснения на влакове, затворени училища в Сарагоса и след това във Валенсия, съобщава "Ел Паис".
Най-тежка беше ситуацията в Сарагоса, където буквално реки наводниха улиците и пометоха автомобилите.
Там беше спасено семейство с деца, покачено на последния етаж на дома си, за да е далеч от водата. Спасителите ги отведоха с гумена лодка.
Severe storms affecting Zaragoza, Spain at the moment… pic.twitter.com/pxIwx4FoRb— Volcaholic (@volcaholic1) September 28, 2025
Властите съобщават за 246 литра дъжд, излял се на квадратен метър в Ампоста, а във Валенсия 220 л/кв. м. Прогнозата за обилни валежи остава и в следващите часове, а властите не се ангажират с прогнози къде ще вали най-обилно.
Spain’s Valencia region on red alert for heavy rains https://t.co/QHgYSdRhiP— CTV News (@CTVNews) September 28, 2025
След като испанската метеорологична агенция издаде тревога и червен код за валежи, отмениха учебните занятия във Валенсия.
Отложено беше и откриването на учебната година в университета в града, на което трябваше да присъства испанският крал Фелипе VI заедно с министри и представители на каталунското правителство.
Откриването на университетската учебна година трябваше да се състои на 30 септември. От вуза обявиха, че събитието се отлага заради "неблагоприятните метеорологични условия и червен код за дъжд, засягащ град Валенсия", цитира съобщението "Ел Паис".
Миналата есен Валенсия преживя воден ад, когато връхлетелите води от дъждовете и прелелите реки отнеха живота на стотици.