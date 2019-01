Британската депутатка Тюлип Сидик отложи датата си за раждане с цезарово сечение заради вота за Брекзит.

Ако не присъства лично по време на вота, Сидик няма да може да гласува, съобщава Евронюз, цитарана от Дарик радио. Парламентът на Великобритания не признава задочното подаване на глас от депутат, който е болен или не може да присъства по друга причина.

Това накарало Сидик, която по план трябвало да роди със секцио в деня на вота, да отложи операцията. Тя ще гласува и ще се върне в болницата, където ще роди два дни по-късно. Лекарите й казали, че бременността й е рискова и не са съгласни с отлагането. Въпреки това, депутатката е поела риска.

Председателят на парламента Джон Беркоу каза, че е жалко, че депутатите не са приели задочното гласуване и Тюлип Сидик ще трябва да се подложи на това.

This is inhumane. My friend @TulipSiddiq should not have to do this.

Democracy is not properly served by this kind of cruelty. Theresa May could show compassion and allow Tulip to be nodded through. #proxyvoting is long overdue. https://t.co/NFQyrjQmG5